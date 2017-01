Carlos Candel (Urge Parla): “Hay gente que pasa hambre”

“Tenemos un plan”. Así comenzó Carlos Candel (Madrid, 1977) su intervención en el Pleno municipal celebrado el día 12 de mayo en el Ayuntamiento. Como representante de Urge Parla, este maestro, educador social y escritor parleño presentó un conjunto de medidas elaborado por diversas entidades de la localidad para abordar de forma integral la “más que alarmante situación” que atraviesan numerosas familias debido a la crisis económica, una situación que se ceba con miles de vecinos que sobreviven al borde de la exclusión social y que tienen que recurrir a los Servicios Sociales y a las organizaciones no gubernamentales en busca de ropa, comida o dinero para poder pagar la luz o el agua. La iniciativa, aprobada por los cinco grupos con representación municipal (PP, MOVER Parla, Cambiemos Parla, PSOE e IU), pretende conseguir la implicación de la administración local, regional y estatal para poner en práctica medidas encaminadas a ayudar a los más desfavorecidos, a mejorar y garantizar sus derechos en materia de vivienda, empleo o acceso a los servicios públicos en una de las ciudades con mayor porcentaje de desempleo y con una escandalosa deuda municipal per cápita. “Pensamos que se puede hacer algo”, insiste Candel. Urgen soluciones, ya.

-PREGUNTA: ¿Qué colectivos integran Urge Parla y cuál es su principal objetivo?

-RESPUESTA: Está compuesto fundamentalmente por ciudadanos. Otra cosa distinta es que este plan se ha desarrollado por organizaciones políticas, sindicales y también sociales que están trabajando en el ámbito de la ciudad. Urge Parla, que es la plataforma en defensa de los servicios públicos, está compuesta por ciudadanos, independientemente de que luego formen parte de organizaciones.

-¿En qué consiste el plan que ustedes han presentado?

-Viene a ser una reivindicación de la garantía de los derechos de la ciudadanía. Nosotros planteamos que los problemas tan graves que está atravesando Parla exige unas medidas a corto plazo, urgentes, que tienen que dar cobertura a la situación nefasta de muchas familias y vecinos. Por otro lado, planteamos que tiene que haber unas medidas a largo plazo que, de alguna manera, vayan paliando estas situaciones y que empiecen a desaparecer estas urgencias.

-Ustedes piden la implicación de las tres administraciones para que nuestro municipio pueda salir adelante. ¿Creen que con 670 millones de euros de deuda se pueden garantizar los servicios sociales y los servicios públicos a la vez que se atienden a estos colectivos tan necesitados?

-Nosotros pensamos que no es que se pueda, es que se debe garantizar. Hay unas necesidades en Parla que son básicas, de alimentación, de vivienda, de cobertura energética. Es obligatorio que se presten por la administración, sea la que sea. Si no es desde la local, tiene que ser desde la Comunidad de Madrid o del Estado, porque esto es algo que se recoge en la Constitución. No es una limosna que pedimos. Es una necesidad.

-¿En Parla hay gente que pasa hambre? ¿Hay personas que no pueden pagar la luz o el agua? Uno de

cada cuatro vecinos pasa necesidades según su colectivo. ¿Qué se puede hacer de forma efectiva?

-En Parla hay gente que está pasando hambre. De hecho, tenemos un dato concreto que lo dan las propias organizaciones que están garantizando los alimentos a personas del municipio. Estamos hablando de que reciben mensualmente a unas tres mil familias, es decir, entre 10.000 y 11.000 vecinos que están en situación de pobreza severa. Esto quiere decir que, efectivamente, tienen problemas para dar de comer a los miembros de su unidad familiar cada mes. Además, hay gente que no puede poner la calefacción en invierno, que le cortan la luz. Esto es una situación real que se está dando en Parla. ¿Se puede hacer algo? Nosotros pensamos que sí. No sólo que se puede, sino que se debe. Una de las medidas que planteamos es un fondo de garantía, de necesidades básicas, que se puede hacer desde el Ayuntamiento. Ya existe una aportación, pero creemos que tiene que ser mayor a este fondo.

-Todos los grupos políticos municipales han apoyado el plan, pero ¿cree que va a haber una implicación real y que se van a empezar a dar pasos?

-Nuestra plataforma empieza a trabajar en 2012. En ese momento, no nos hizo caso nadie. Denunciamos la situación con datos. Había grupos que sí que estaban de acuerdo con esos datos y en que la situación era grave, pero se quedaba ahí. Después de cuatro años, presentando incluso antes de las elecciones un trabajo previo que se había hecho seguíamos sin recibir apoyo. Todo el mundo estaba de acuerdo en que era necesario hacer algo, pero nadie se implicaba a fondo. Con esta última propuesta, creemos que hemos avanzado en el compromiso de las fuerzas políticas, no sabemos si al cien por cien. Está por ver. Y desde luego, nuestro cometido no acaba con la aprobación del plan. Tenemos que seguir trabajando para que se comprometan, para que haya realmente interés en hacerlo.

-¿A qué cree que se debe la actual situación de crisis económica que vive la ciudad de forma tan grave?

-Creo que no corresponde a la plataforma hacer esta lectura, pero sí que podemos lanzar algunas ideas sobre lo que puede haber influido como esto que está tan de moda: el equilibrio territorial. Se crece muy rápidamente y, sin embargo, no se ponen los recursos necesarios para dar cobertura a las necesidades de tantos vecinos. El crecimiento es rapidísimo. En los últimos veinte años, la población ha crecido en unos 60.000 habitantes. Entonces, ¿cómo se puede hacer frente a tantos vecinos sin destinar recursos? Esa es una de las razones por la creemos que podemos estar en este punto. Y otro de los motivos tienen que ver con la política.

-¿Qué responsabilidades tienen los gobernantes de la etapa democrática? Aquí ha gobernado la izquierda. ¿Se van a pedir responsabilidades a esos responsables políticos o la plataforma simplemente plantea un plan?

-Urge Parla no es un vehículo para hacer política desde el punto de vista partidista. Es un vehículo para hacer política más ligada a las necesidades de la ciudadanía. Estamos proponiendo. No es el momento de buscar culpables. Es en otro espacio donde se tiene que buscar esa culpabilidad, donde pedir responsabilidades. Seguro que las hay y alguien las tendrá que pedir. La plataforma está más en el plano de construir, de proponer medidas y de construir juntos. Estamos convencidos, desde nuestro nacimiento, que de esta situación no salimos solos. No lo puede poner en marcha un solo gobierno, ni un solo partido político, ni siquiera una sola administración. Aquí hace falta voluntad política.

-¿Cómo ve el futuro inmediato de Parla? Si no se toman medidas urgentes, ¿va a crecer la exclusión

social? ¿Qué habría que hacer?

-En la introducción del documento ya decimos que lo que planteamos es un plan integral, no de medidas aisladas en vivienda o empleo. En Parla hay una problemática que se ha convertido en algo estructural, de difícil salida. Incluso, creemos que hay situaciones que ya van a ser difícilmente recuperables, pero sólo se puede salir si se aborda desde un plan integral, desde todos los ámbitos porque la gente tiene problemas no sólo laborales. Eso le lleva a no poder pagar la vivienda, a no poder comer o a no tener cobertura energética. Hay que abordarlo desde todos los ámbitos.

-¿Qué mensajes lanzaría a los políticos parleños, del Gobierno y de la oposición, y a los ciudadanos?

Se ha planteado un plan. ¿Cuál es el siguiente paso?

-A los vecinos, yo les plantearía que hay que luchar para que esto salga adelante. Y tenemos que hacerlo juntos. Tenemos una responsabilidad que no es la de poner en marcha el plan, sino de alguna manera implicar y pedir el compromiso de los políticos para que se ponga en marcha. A ellos, desde la plataforma, les pedimos compromiso, voluntad política, dejarse de luchas partidistas y trabajar de una vez por todas juntos porque creemos que los ciudadanos nos lo merecemos. Parla lo necesita.

Una entrevista de

ÓSCAR RESINO BELLO