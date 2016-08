PARLA / La inspección médica se queda en la ciudad

La plataforma en defensa de la sanidad pública ha anunciado hoy que el servicio de inspección médica permanecerá en Parla tras dar marcha atrás la Consejería de Sanidad en su intención de trasladarlo a Leganés. Cecilio González, portavoz del colectivo 22M Marchas por la dignidad, miembro del PCE y exedil de IU, ha dado a conocer la noticia ante un centenar de vecinos concentrados en el centro de salud Isabel II. González ha recordado que el municipio tiene bastante experiencia en “luchar” por conseguir reivindicaciones como la llegada del “agua corriente a las viviendas a principios de los años ochenta” o “la construcción del hospital Infanta Cristina” y subrayó que quedan asuntos por resolver en materia sanitaria como el ambulatorio que prometió ubicar en el barrio de Parla Este el exconsejero Juan José Güemes hace diez años o recuperar el servicio de radiología.

El nuevo director general de Inspección y Ordenación, Adolfo Ezquerra, que tomó posesión de su cargo el pasado viernes 22 de abril, se ha reunido hoy lunes con varios representantes de la plataforma parleña, a los que ha confirmado que su departamento no tiene intención de eliminar este servicio de la ciudad y que en los próximos meses se podría en marcha un sistema para verificar las recetas de forma telemática desde cualquier centro de salud en la región sin necesidad de desplazarse. El pasado día 20 de abril, el alcalde de la localidad, Luis Martínez Hervás, hizo pública una nota quejándose de los incumplimientos de la Comunidad de Madrid con la ciudad en asuntos fundamentales como la cesión de una parcela para aparcar de forma gratuita en el hospital parleño. Martínez Hervás, médico de profesión, que encabezó una manifestación vecinal el día 7 de abril para exigir que la inspección médica no sea eliminada de la localidad, se defendió de las críticas recibidas por haber propuesto esta medida hace unos años, cuando trabajaba como técnico para el Ejecutivo madrileño.

La Consejería de Sanidad “no cumple con Parla”, según el PP

El regidor mostró su enfado con el consejero de Sanidad, Jesús Sánchez Martos, “quien se comprometió públicamente a devolvernos la parcela que se le cedió para la ampliación del hospital, para poderla convertir en un aparcamiento público y gratuito y no lo hizo”. Además, se quejó de la falta de servicios públicos diversos que sufre el municipio, como una delegación de Hacienda y una oficina de la Seguridad Social o de la Agencia Tributaria. El alcalde popular reconoció que para el Gobierno regional “no es una prioridad” construir un centro de salud en el barrio de Parla Este, donde “no hay ni un centro sanitario y las madres con los carritos de sus hijos se tienen que desplazar mas de un kilómetro y medio al centro de salud más cercano”, advirtió.

El comunicado, distribuido por el PP local, pone de manifiesto que la Consejería de Sanidad “no cumple con Parla” y enumera deficiencias como las que presentan el Centro de Salud Mental, el Centro de Atención Integral al Drogodependiente “y un largo etcétera”. Hervás se muestra partidario de que “si tiene que haber una centralización del servicio de inspección médica, que sea en Parla, porque, como ya he reiterado siempre que me lo han preguntado, siempre estaré al lado de los vecinos”, aseveró. De esta forma, se produce el primer choque entre el Ayuntamiento de Parla y la administración regional. Martínez Hervás, cercano a Esperanza Aguirre, sustituyó a Miguel López como cabeza de cartel en las elecciones locales de mayo tras la renuncia de éste. La Consejería de Sanidad, ahora en manos de Cristina Cifuentes, no ha respondido, de momento, a la dura nota remitida a los medios de comunicación por los populares parleños.

Hace escasos días, diez concejales de los grupos municipales de Mover Parla y Cambiemos Parla se reunieron con técnicos de la Consejería de Sanidad para interesarse por la opinión del Gobierno regional respecto a la centralización de la inspección médica de la zona sur en Leganés.

