PARLA / El alcalde dimitirá si no se aprueba un plan de viabilidad económica

Luis Martínez Hervás, el primer regidor del PP que alcanzó el bastón de mando de la ciudad de Parla, ha anunciado su dimisión después de que la oposición tumbara un nuevo plan financiero para afrontar la actual quiebra de las arcas públicas. La deuda del municipio, que ronda ya los 700 millones de euros, y los graves problemas que arrastra el Consistorio han supuesto que el primer edil renuncie a seguir al frente de la Alcaldía.

De esta forma, se abre una etapa institucional en la que deberán despejarse varias incógnitas. Se desconoce quién será su sucesor, en caso de producirse finalmente su dimisión, y cómo afrontará el Ejecutivo local los próximos meses. El PP gobierna en clara minoría, con siete escaños en el Pleno frente a veinte de cuatro grupos políticos de izquierdas (MOVER Parla, Cambiemos Parla, PSOE e IU).

Asuntos pendientes de años anteriores como la sombra de la operación Púnica, en la que fue detenido el exalcalde socialista José María Fraile, el alto índice de desempleo y la inseguridad ciudadana. La difícil situación del comercio y la industria o la paralización del PAU 5, así como el reciente episodio del corte de luz en el edificio okupado de Toledo 15 y los problemas de okupación de viviendas han marcado la actual legislatura. Asimismo, temas como la investigación del presunto sobrecoste del tranvía eléctrico por parte de la justicia o la instrucción del escándalo Cofely por parte del juez Velasco siguen pendientes de resolución a medio plazo. Junto a ello, el Consistorio funciona con los presupuestos prorrogados desde 2010 y sigue siendo uno de los más endeudados de España.

Médico de profesión, Martínez Hervás volverá a su puesto de funcionario en la Consejería de Sanidad. De momento, a falta de confirmación oficial sobre si Martínez Hervás ha presentado su renuncia por escrito en el registro municipal, la rueda de prensa convocada para hoy queda suspendida hasta el próximo jueves 15 de diciembre según el departamento de Comunicación del Ayuntamiento, por lo que se abre un periodo de total incertidumbre e inestabilidad política en la localidad de impredecibles consecuencias.

Desde el comienzo del actual mandato, la oposición al Ejecutivo popular se dividió en dos bloques. MOVER Parla y Cambiemos Parla, con seis concejales cada uno, han unido sus fuerzas para votar en contra de numerosas propuestas presentadas por el PP y han denunciado la negativa del Gobierno parleño a realizar una auditoría de la deuda, a investigar la operación Púnica o a cumplir mociones aprobadas en Pleno. Enfrente, PSOE e IU, con cinco y tres ediles respectivamente, han apoyado puntualmente o se han abstenido sobre decisiones del PP, especialmente en asuntos financieros. Si a 31 de diciembre no se aprueba el plan, el Ministerio de Hacienda volvería a bloquear los ingresos externos que recibe la Casa Consistorial.

La debilidad del Ejecutivo parleño y su decisión de no tomar medidas drásticas de ahorro eliminando gastos innecesarios para no enfrentarse a los grupos políticos, a los sindicatos, a las asociaciones vecinales y a la plantilla municipal no ha permitido reducir la gigantesca deuda que tuvo que afrontar el PP cuando llegó a la Alcaldía. La anterior regidora, la exsocialista Beatriz Arceredillo ya reconoció en su breve periodo como alcaldesa que Parla estaba en “bancarrota”.

La ciudad sigue gastando recursos públicos en dos fiestas locales, en abonar los costes del tranvía (255 millones de euros hasta el año 2037) y en subvenciones diversas (deportes, cultura, festejos taurinos, etc.). Por contra, uno de cada dos euros ingresados se dedican al pago de las nóminas de los trabajadores del Consistorio. El pasado mes de mayo, el colectivo Urge Parla denunció públicamente que tres mil familias viven bajo el umbral de la pobreza en la localidad, lo que supone una situación “más que alarmante”, según afirmó su portavoz, Carlos Candel.

