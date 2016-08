PARLA / Fallece Manuel Valbuena, el veterano campeón de culturismo

Un accidente de tráfico en Alfaz del Pi (Alicante) acabó el pasado día 25 de marzo con la vida de Manuel Valbuena, el deportista parleño de 72 años de edad que batió récords y triunfó en numerosas pruebas de culturismo, especialmente en press banca, una disciplina en la que se inició con vocación tardía tras aconsejarle su médico que perdiera peso y mejorara sus hábitos de vida. El veterano campeón, vecino de la localidad de Parla durante muchos años, era toda una institución dentro de este deporte y se encontraba participando en una competición de fuerza de cara a participar en los campeonatos de Europa para representar a España.

Valbuena era un hombre sencillo, disciplinado, fortachón y un incansable competidor. Fue sindicalista en los años setenta y hacía poco que había montado un gimnasio en la localidad toledana de Yuncler. NOTICIAS DE TU CIUDAD le entrevistó en diciembre de 2005, por lo que recordamos su figura y su trayectoria con sus palabras. Descanse en paz.

MANUEL VALBUENA, CULTURISTA

Un campeón de la ‘tercera edad’

El veterano deportista parleño ostenta un rosario de títulos nacionales e internacionales en fisioculturismo

Una entrevista de ÓSCAR RESINO BELLO

(DICIEMBRE’2005)

Manuel Valbuena es una auténtica fuerza de la naturaleza. Su cuerpo sexagenario encierra un saco de músculos. Veterano culturista parleño, cultiva con disciplina espartana su estructura corporal sin perder de vista el espejo. Cuando se pone en plan pose, parece que las venas y arterias le van a estallar. Poca gente sabe que Valbuena, todo nobleza, todo corazón, va escribiendo poco a poco páginas de gloria en el deporte internacional a fuerza de levantar pesas cientos y cientos de veces y vencer a sus rivales de forma cansina. Un campeón callado, que despierta pasiones en playas y gimnasios, orgulloso de pertenecer a esa llamada ‘tercera edad’. Y con un club que lleva su nombre: Power Valbuena.

PREGUNTA: -Ocho veces campeón de España y recordman nacional de press banca en las modalidades de fuerza y resistencia. A sus 62 años es usted imbatible.

RESPUESTA: -Sí. Los resultados lo demuestran hasta la fecha.

-¿Cuántas horas diarias dedica a practicar deporte?

-Una hora y media o dos, aproximadamente.

-¿Cómo es un día normal de entrenamiento en el gimnasio?

-Primero hacer cintura, después trabajar el músculo o grupo muscular que corresponda a ese día y media hora de ejercicio aeróbico al final.

-¿Practica algún otro deporte?

-No necesito realizar ningún otro deporte ya que ejercito todas las partes de mi cuerpo al entrenar las diferentes modalidades que practico.

-¿Cuida especialmente su alimentación?

-Sí. La alimentación en este tipo de deporte es especial. Tomo un 35% de carbohidratos, 35% proteínas y el resto de grasas, las mínimas posibles.

-¿En qué consiste la disciplina deportiva de press banca o levantamiento de peso, un deporte poco extendido?

-Hay dos modalidades. La de fuerza se basa en realizar una sola alzada con el máximo de peso posible, y la de resistencia, como es mi caso, consiste en levantar cien kilos repetidamente. En ambas disciplinas soy campeón de España y poseo el record nacional, en una siete veces y en otra, ocho.

-Su mejor marca radica en levantar veinticuatro veces seguidas cien kilos. Usted no padece de la columna, de momento.

-Por ahora no.

– Usted tiene el cuerpo de un chaval.¿Qué consejo daría a la gente de la tercera edad respecto a la práctica de ejercicio físico?

-Qué más quisiera yo. No por cumplir años, se es más viejo sino cuando la mentalidad te lleva a serlo. Si se hace ejercicio sin excederse, con una cierta disciplina, dedicándole una hora y media diaria al cuerpo, evidentemente la longevidad, la elasticidad muscular y el sistema hormonal no se agotan, no se quedan adormecidos y siguen trabajando, por lo que el envejecimiento se retarda bastante. No hay que abandonarse nunca. Estar activo alarga la existencia. No hay que mirar tanto la fecha de nacimiento y el carné de identidad y sí mirarse un poco más en el espejo.

-¿Para cuándo el campeonato de Europa?

-No sé si voy a participar en alguna ocasión, porque siempre se me cruza el campeonato mundial y al final tengo que optar entre uno u otro. Es una asignatura que tengo pendiente, pero que depende del calendario.

-¿Su mejor marca en un mundial?

-Fui finalista en el campeonato mundial de culturismo celebrado en España.

-Con su victoria en el campeonato de España absoluto de Fisioculturismo y Fitness celebrado en Almonte obtuvo la clasificación para el mundial de Hungría. ¿Cómo fue la experiencia?

-Quedé en octavo lugar.

-¿Se ha puesto alguna meta a corto plazo?

-Sí: ser campeón del mundo.

-Cuándo lo consiga, ¿piensa seguir compitiendo?

-No. Ser campeón del mundo es un accidente. Lo importante no es tener un título sino divertirse cuando uno entrena en el gimnasio, que la práctica del deporte te sirva para tu vida cotidiana y no envejecer de forma prematura.

-¿Hasta qué edad puede seguir practicando su deporte?

-No hay edad límite para competir. En todo caso te lo pones tú o tus competidores. Yo no le pongo puertas al campo, que sea la naturaleza la que lo diga.

-Su deporte es practicado por una minoría.

-Carece de apoyo institucional. Necesita presencia en los medios de comunicación a costa de robar algún minuto que otro al fútbol.

-¿Cómo ve el panorama deportivo parleño?

-Hay una cantera impresionante de deportistas. Contamos con grandes campeones. Con unos pocos más recursos que se destinaran, le auguro un futuro muy prometedor.

-¿Ha vivido de cerca algún caso de dopaje?

-Sucede en todos los deportes. Es una cuestión de libre elección en la que cada uno asume sus riesgos. Otra cosa es que no se informe correctamente sobre el dopaje en los medios de comunicación. Ocurre como con las drogas. No es lo mismo fumar marihuana que

inyectarse heroína. Nadie debería doparse para no competir con ningún tipo de ventaja. Las autoridades competentes y la presión de las empresas farmacéuticas están enrareciendo el ambiente. Existen intereses económicos que normalmente se ocultan.

-¿Cuál es su secreto para conservarse en tan buena forma?

-Ninguno. Me gusta el deporte y entrenar cada mañana. No existe más misterio.

-¿Le ha sucedido alguna anécdota al mostrar su cuerpo en algún lugar público?

-Muchas. Cada vez que me preparo para competiciones de culturismo, ir a la playa es casi una odisea. Atraes las miradas como la miel a las moscas. A veces te da vergüenza ir a bañarte porque eres el centro de atención. Es lo que peor se lleva junto a escuchar comentarios

molestos o ciertos chascarrillos.