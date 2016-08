PARLA / Juan José Ballesta, del barrio al éxito (y viceversa)

En noviembre de 2003, NOTICIAS DE TU CIUDAD entrevistó a Juan José Ballesta, un niño que empezaba en el mundo del cine, ya con éxito tras ganar el premio Goya por su papel en la película El Bola. Trece años después, el actor parleño continúa forjando su carrera artística con alguna incursión en el teatro. Entre rodaje y rodaje, Juan José ejerce de persona normal, a caballo entre Parla y un pueblo toledano, donde vive con sus perros y gatos. Hace trece años, acudió a la cita con nuestro periódico acompañado de su madre y de su hermana, en el parque de La Ballena. Ahora nos atiende desde las Islas Canarias, rodando a las órdenes de Agustín Díaz Yanes, uno de los mejores directores españoles. El tiempo ha pasado, pero Juanjo habla igual. Se expresa como un chaval de barrio, dice tacos y expresiones como “mola”, “flipar”, “no me llames de usted” o “por Parla, lo que sea”. Cualquier ayuntamiento o comunidad autónoma le habría dedicado ya una calle o un centro cultural con su nombre por sus logros. Es un caso raro en el panorama cinematográfico. Va por libre, actúa desde dentro, derrocha espontaneidad. Es auténtico. Es de Parla.

-PREGUNTA: ¿Qué balance hace de su carrera?

-RESPUESTA: Estoy feliz de la vida. Todo lo que he hecho siempre ha sido satisfactorio y gracias a Dios he podido decidir algún proyecto que otro. He hecho siempre lo que he querido. Estoy muy contento. He tenido mis más y mis menos porque no soy actor de hacer todo por dinero envenenado. A día de hoy, creo que estoy en un buen punto. He pegado bien el salto de niño a adulto. Lo he tenido muy mirado. Creo que llevo una buena carrera y tengo opciones todavía para tirar para Hollywood y ganar un Óscar algún día y llevármelo para Parla, para que lo vean todos los parleños.

-¿Tiene libertad para elegir sus papeles?

-No. Qué va. He podido decidir algunos proyectos hasta ahora. Ya sabemos a día de hoy cómo está todo, pero sigo haciendo cosas muy buenas. Ahora estoy metido en la película de Oro, de Agustín Díaz Yanes. Estamos haciendo un peliculón. Estamos flipando con el rodaje. Hay un gran nivel y altura tanto en la fotografía como en la actuación. Lo estamos dando todo. La gente va a flipar cuando vea esta peli.

Estamos todos caracterizados de forma especial. Yo llevo el pelo largo y un casco. Está genial. Es muy similar a cómo este director rodó Alatriste. Es un crack este tío. Afortunadamente, estoy rodando una película de las que ya no se hacen. No falta un buen catering o un café, que tampoco es pedir mucho. La gente está contenta. Casi ninguna producción lo consigue. Vamos super tranquilos, haciendo las cosas

bien. Estamos todo el día para una escena o un plano, que es como se tiene que hacer en lugar de diez secuencias con plano y contraplano. Parece que se están empezando a hacer buenas películas y buen cine. A ver si levantamos cabeza de una vez.

-Sigue haciendo cine y televisión. ¿El teatro le atrae en menor medida? ¿Con qué se queda?

-Con el cine. Estuve haciendo El nombre de la rosa en el teatro. Te aporta mucho y gana uno muchas tablas como actor y como persona. Das vueltas por todo el mundo, conoces mucha gente por toda España. Y luego, en la función, tienes que salir y hacerlo bien a la primera. Ahí no puedes parar y rebobinar, ni cortar y retomar. Me molaba mucho la idea y me metí en una obra de dos horas haciendo de Adso de

Melk. Quedé bastante contento, pero fue un lío. Estaba todo el día para arriba y para abajo con el coche. A mi mujer y a mi hijo les pagaban los billetes de viaje y a mí el kilometraje. Acabé muerto. Recorríamos entre cuatrocientos y seiscientos kilómetros en un día para ir de un sitio a otro. Acabé molido. El teatro es duro. Para empezar y para formarte, está muy bien. Una vez que tienes las cosas claras, siempre piensas en el cine. Yo soy actor de cine.

-Sus dos grandes premios son el Goya al mejor actor revelación en 2001 y la Concha de Plata del Festival de San Sebastián en 2005. ¿Cuál le parece más especial?

-Los dos me hicieron mucha ilusión. Me quedo con la Concha de Plata, ya que es más difícil de conseguir y porque es a nivel internacional. Me moló más. Fue un reconocimiento a mi trabajo, más currado y, desarrollando más un personaje que el de El Bola. Estoy orgulloso de tener un Goya. Fui actor revelación en mi primera película, tuve un reconocimiento, pero tampoco es que hubiera hecho maravillas. Era un

niño y lo hacía todo por intuición, al igual que hoy sigo haciendo. No tengo ninguna escuela ni la voy a tener nunca. Ahora desarrollo un poco más los personajes, le doy cuatro vueltas al guión, me siento en casa a pensar, qué puedo aportar o no, qué matices le doy. Toda esta locura de los actores…

-Sigue siendo un intérprete muy espontáneo actuando. ¿El actor evoluciona de alguna forma, aprende, cambia o mantiene una línea?

-El actor evoluciona y más como está el mundo hoy y el nivel que hay. Te vas haciendo al rodaje desde que eres un niño. Llega un momento que las marcas o los focos ya los tienes cogidos. Tienes más tablas y todo te fluye. Lo único que tienes que conseguir es hacer una buena interpretación y dejar a la gente alucinada. Todo lo demás ya lo llevas. Han ido pasando años y haciendo películas que te han aportado

esas características para que luego las cosas te salgan solas. Al principio es un poco más complejo. Tienes que estar pendiente de las luces y de no pisar a nadie, pero luego tienes que actuar y tirar para adelante. Siempre crece tu personaje. No sé explicarlo.

-¿Los premios importantes sirven para engordar el ego o son un aliciente más para seguir actuando? ¿Pesan demasiado?

-No. Sirven para subir el caché y para pillar más pasta. Ni más ni menos. Es un orgullo para mí tenerlos. Es un reconocimiento a mi trabajo. Yo, al ego, ni lo conozco. Soy un tío muy humano, tengo mucha calle y nadie me va a cambiar ya. Me dan más energía para hacer mejor las películas todavía y con más empuje.

-Empezó siendo un niño en el mundo del cine. Cuando mira hacia atrás, ¿qué sensaciones tiene? ¿Haría lo mismo? ¿Cambiaría algo de sus inicios?

-Supongo que haría lo mismo. Siempre he decidido mis proyectos. Mi madre nunca me ha aconsejado que hiciera esto o lo otro desde chiquitito. Siempre me ha dicho que nadie me obligaba a hacer nada, que yo hiciera lo que quisiera con mi vida, que es lo importante. Siempre lo piensas, pero estoy muy contento con lo que tengo y con lo que soy. Me he ido sembrando yo mi terreno y he hecho siempre lo que he querido gracias a Dios.

-Parla, su pueblo. Sigue vinculado a él. ¿Cómo lo ve cuando está fuera?

-La sigo viendo como un barrio obrero, humilde y cariñoso

-¿Cómo es un día normal en su vida cuando no está rodando?

-Me levanto de la cama, me cojo el coche y me voy a Parla a comer a casa de mi abuela, a tomar café con mi suegra, a dar una vuelta por el barrio y a ver a la familia.

-¿Qué aficiones tiene? ¿Lee, va al cine, hace deporte?

-Con el niño no hay quien vaya a ver una película. Se lía a correr por allí y nos vuelve locos a mi mujer y a mí. Con ocho años está hecho un guerrero. No soy muy amante de la lectura. El deporte es lo mío. Vivo en el campo y me tiro todo el día corriendo, cazando, pescando, cogiendo setas y espárragos. Soy un tío de campo.

-¿Qué director le ha marcado más en su carrera?

-Achero Mañas. No sólo por hacer El Bola, aunque le debo mucho a ese personaje, sino porque es un tío muy interesante. Nunca dejas de aprender a su lado.

-¿Cuáles son sus actores preferidos, en los que le gusta fijarse más?

-A nivel nacional, Roberto Enríquez. Aparte de que es amigo íntimo mío, es un gran actor y mejor persona. De los pies a la cabeza. Cada vez que trabajo con él, me asombra con sus actuaciones. De los extranjeros, me encanta Christian Bale y varios más.

-¿Qué tipo de cine le gusta ver?

-El de terror. Ya me está empezando a tirar la vena de director y veo películas de todo tipo. Siempre las he visto. La Academia de Cine me las envía. Ahora veo más todavía. Me gusta ver planos, tomas y el punto de vista de todo el mundo.

-¿Cómo ve la actualidad política desde el sector cinematográfico?

-De eso prefiero no hablar.

-¿El cine español sigue estando en crisis o empieza a remontar? ¿Hay pocos proyectos pero mucha calidad o no?

-Lo que hay es mucho listo y cuesta mucho remontar. Somos un grupito de amigos de toda la vida. Yo llevo veinte años haciendo ésto y nos fastidia un montón que nos vayan pisando lo que nosotros vamos sembrando. Algún día levantaremos cabeza y haremos buen cine como se hacía antes.

-¿Ha pensado dar el paso y dedicarse a dirigir?

-Me voy a liar a estudiar inglés para dar el salto al extranjero, que es otra liga en la que juegan. Luego me volveré para acá y dirigiré. Me ofrecieron realizar un cortometraje y dije que no. Yo me meteré en un largometraje directamente. Llevo toda la vida actuando y escuchando cómo tengo que hacer las cosas. Lo tengo más claro que el agua porque lo he mamado. Estoy deseando ponerme a dirigir ya.

-¿Se ve en un futuro en Hollywood?

-Por supuesto. Y diciéndole a todo el mundo que soy de Parla.

Una entrevista de

ÓSCAR RESINO BELLO